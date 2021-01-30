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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيراني: هناك احتمالية أن تضرب بلادنا موجة رابعة من كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 07:22 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الشعب الإيراني بضرورة الالتزام ببروتوكولات الصحة نظرًا لاحتمالية مواجهة البلاد موجة رابعة من فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الشهرين المقبلين.

وقال روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا- وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية: إن "البلاد أمضت عامًا صعبًا جدًا منذ تفشي فيروس كورونا وكانت وحيدة لم يساعدها فيه أحد لكنها تجاوزته بهمم وتضحيات الشعب والتكاتف معًا".

وأكد روحاني ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون حدوث الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفًا: لقد دخلنا مجال إنتاج اللقاح واتخذنا الخطوات الأولية، مشيرًا إلى أن المسئولين الإيرانيين على ثقة بأنه سيتم إنتاج لقاح فعّال في 21 مارس المقبل.

وتابع قائلًا إن "القضية لم تكن صحة المواطنين التي تعد الأمر الأهم بل هنالك إلى جانبها أيضًا قضية معيشة المواطنين وحياتهم الاجتماعية وتعليم الأبناء التي تأثرت بهذه الأزمة".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "كورونا لم يكن مرضًا عاديًا، حيث خلق مشاكل كبيرة جدًا في العالم كله، وكان العالم كله معًا إلى جانب بعضه بعضًا فيما كنا نحن وحيدون ولم يساعدنا أو يدعمنا أحد، وحتى الآن حيث نريد الحصول على اللقاح ونواجه الكثير من المشاكل والمصاعب ونضطر للعبور من المنعطفات المختلفة".

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