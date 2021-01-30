126 ألف إجمالي إصابات كورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 125 ألفا و776 حالة، تعافى منهم 117 ألفا و867 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و732 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1177 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.