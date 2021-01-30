رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

930 إصابة بكورونا في تايلاند

السبت 30/يناير/2021 - 07:09 م
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
أ ش أ
طباعة
أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 17 ألفا و953 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 77 وفاة.

وتضمنت الإصابات الجديدة 14 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 11505 حالات من الفيروس.

وكان المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، تاويسلين ويتسانيوتين، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.


موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تدريب جوى «مصرى- فرنسى» مشترك بإحدى القواعد المصرية

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«يطلبوا مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم في «بنات الليل»

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
المزيد

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق