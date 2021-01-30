930 إصابة بكورونا في تايلاند





أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 17 ألفا و953 حالة.وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 77 وفاة.وتضمنت الإصابات الجديدة 14 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 11505 حالات من الفيروس.وكان المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، تاويسلين ويتسانيوتين، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.