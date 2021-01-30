نائب المحافظ ووفد تنسيقية الأحزاب يتفقدون المنطقة الصناعية ببورسعيد

تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد يرافقه أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، عددا من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تم المرور على مصانع إنتاج ضفائر السيارات وبيراميدز لإنتاج إطارات السيارات.واستعرض نائب محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية وكان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع الـ٥٤ والـ٥٨ مصنعا وحقق بها الشباب نجاحا كبيرا، وأصبح إنتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الأولي كمصانع بيراميدز والأسماك والضفائر والأحذية وغيرها والتى جعلت بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب السياسيين بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات، مؤكدين أهمية الطفرة الصناعية ببورسعيد فى دعم الاقتصاد وغزو الأسواق المحلية والأوربية.