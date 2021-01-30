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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

السبت 30/يناير/2021 - 07:06 م
معرض مجانين كتب
معرض مجانين كتب
آلاء حسن
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تنظم مكتبة الميكروفون بالدقي معرضًا للكتاب بعنوان "مجانين كتب" خلال الفترة من 4 حتى 13 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقام بحديقة ڤيلا إبداع بـ28 شارع جابر بن حيان؛ حرصًا على السلامة العامة.

"مجانين كتب" هو حدث ثقافي خاص بتبادل الكتب، وبيع أحدث إصدارات دور النشر بخصومات تصل إلى 70%؜، وجاء تنظيم هذا الكتاب نظرًا لتأجيل معرض كتاب القاهرة الدولي؛ وحتى لا يتضرر مجتمع القُراء في مصر.

يضم المعرض قرابة نصف مليون كتاب، إذ ينقسم إلى 7 أقسام: تبادل الكتب، الكتب المجانية وتبرعات القُرّاء، أحدث إصدارات دور النشر المصرية، الكتب المستعملة (عربي- إنجليزي)، ركن الأطفال (كتب- وسائل تعليمية)، الركن الفني والمشغولات اليدوية، وركن الخط العربي، بمشاركة عدد من دور النشر منها:

نهضة مصر، المصرية اللبنانية، دار الشروق، عصير الكتب، تشكيل، المحروسة، الكرمة، دون، تويا، والبشير.

وفي ظل توقف معظم الأنشطة الثقافية بسبب تطورات جائحة كورونا، كان لها تأثير على خريطة معارض الكتاب في العالم، منها تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 يونيو المقبل، على أن تستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو بزيادة 4 أيام عن المعتاد، بناء على حرص اللجنة الإدارية العليا للمعرض على إقامته باعتباره من الأحداث الدولية البارزة، وخروجه بالصورة المشرفة التي تسهم في دعم صناعة النشر والكتاب.

ومن بعدها وضعت وزارة الثقافة خطة بديلة لدعم ومساندة الناشرين، تتمثل في إقامة مجموعة معارض محلية وإقليمية بمشاركة دور النشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وهذا يعتبر جزءًا من الدعم الموجه لدور النشر، كما نظمت عدد من المؤسسات الثقافية عددا من المعارض الإلكترونية، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها منصة أصفار التي نظمت معرضا أونلاين عبر موقعها الإلكتروني، وضم خصومات كبيرة من قبل الناشرين، وعدد من الفعاليات والندوات المختلفة.

كذلك الدورة الخامسة من معرض ملوي للكتاب في نسخته الرقمية، دورة "محمد مستجاب" والتي تستمر حتى غد الأحد٬ وتنظمها مؤسسة مجراية بالتعاون مع معهد جوتة الألماني، وتقوم بشكلها الافتراضي على ثلاثة محاور، ويتم بث ندواتها أونلاين على منصّة زووم وبالتعاون مع جروب نادي القراء المحترفين على موقع "الفيسبوك".

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