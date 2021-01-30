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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«بيئة معرفية آمنة».. «هداية» تطلق سلسلة دورات جديدة

السبت 30/يناير/2021 - 06:52 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أميرة العناني
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أطلقت منصة "هداية" التابعة لدار الإفتاء المصرية، عدة دورات جديدة في علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية، للراغبين في التعليم الإلكتروني، من خلال الاشتراك المجاني.

تشمل الدورات الجديدة، دورة أساسيات العروض والقوافي، ودورة أساسيات البلاغة، يحاضر فيهما الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

يذكر أن "هداية" منصة إلكترونية لتدريس العلوم الأزهرية تحت شعار "بيئة معرفية آمنة"، ومتاحة لجميع الأعمار.

وتقدم المنصة، برامج تعليمية متخصصة في النحو والبلاغة، والفقه وأصوله، والتصوف والسير، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، بالإضافة إلى العلوم العقلية كالمنطق والعقائد وآداب البحث والمناظرة.

وقال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، إن المنصة تهدف إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني وتنويع أساليبه، بشكل يتفق مع التطور التكنولوجي المعاصر وبأسس علمية وتربوية صحيحة، يأمن فيها الناس على أنفسهم وأولادهم.

يحاضر في الدورات كل من الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، والدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بالأزهر، والشيخ علي صالح المدرس بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد، والدكتور عبد الرحمن رمضان، أستاذ الحديث المساعد، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ سيد شلتوت، مدرس الفقه الشافعي وأمين الفتوى، وآخرون.

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