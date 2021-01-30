641 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 325 ألفا و674 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4304 حالات.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 957 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 313 ألفا و551 حالة.