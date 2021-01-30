حمادة هلال وسعد الصغير ضيفا برنامج «ليلة الخميس» (صور)

انتهى حمادة هلال والمطرب الشعبي سعد الصغير من تصوير حلقة جديدة في برنامج ليلة الخميس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ويعرض عبر قناة MBC مصر الفضائية.يذكر أن برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة، ويُعرض على شاشة "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً.