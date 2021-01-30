تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح أسترازينكا الشهر المقبل





أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، السبت، أن بلاده ستتلقى حوالي مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" بنهاية شهر فبراير المقبل في إطار مبادرة "كوفاكس".وأضاف وزير الصحة التونسي- في تصريح- أنه تم قبول ملف تونس مع 18 دولة من إجمالي 72 دولة تقدمت بملفات لدى منظمة الصحة العالمية للحصول على جرعات اللقاح ضمن مبادرة "كوفاكس".وطبقا لذلك، ستتلقى تونس أيضًا في منتصف شهر فبراير المقبل حوالي 94 ألف جرعة من لقاح "فايزر".من جهة أخري، كشفت وزارة الصحة التونسية- في بيان علي الصفحة الرسمية- أنه تم، اليوم السبت، إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح سبوتنيك (Sputnik).وأكدت الوزارة أنه تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم ملف لقاح سبوتنيك من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء.