البرلمان اللبناني يشكر الرئيس السيسي على التضامن مع بلاده

أعرب النائب اللبناني محمد الحجار، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على رسائل التضامن السياسية والإنسانية تجاه لبنان وشعبه، سواء في المبادرات والاتصالات المستمرة لإخراج لبنان من أزماته، أو في المساعدات التي تقدمها مصر للبنانيين سواء من خلال المستشفى الميداني العسكري أو الجسر الجوي المفتوح أثناء وبعد انفجار مرفأ بيروت.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني عن بيان مكتب الحجار قوله إن ذلك جاء خلال اتصالين للحجار، بالسفير المصري لدى لبنان ياسر علوي والقنصل العام في السفارة المستشار أحمد إمام، لشكرهما على المساعدات الطبية التي قدمتها مصر إلى لبنان.ونوه الحجار بالمبادرة الأخوية للشعب المصري وقيادته، والحس العالي بالمسئولية التي تتحلى بها مصر دائمًا في الاستحقاقات، والملمات تجاه البلدان العربية، ومن ضمنها لبنان.كما شكر الجامعة العربية وأمينها العام للمساعدات التي تقدمها لبلاده، وآخرها ما حملته أول الأمس الطائرة العسكرية الثالثة من أجهزة تنفس طبية لدعم النظام الصحي في لبنان.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، وجهزت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية ثلاث طائرات نقل عسكرية، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان؛ لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها الدكتورة هالة زايد ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية، الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر، قيادة وشعبًا وجيشًا.