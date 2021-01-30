إصابة مندوب مبيعات فى انقلاب سيارته ببنى سويف

أصيب مندوب مبيعات، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف- الزعفرانة الجديد، وتم نقله إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب «محمد.ر.ي»، 43 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف، مندوب مبيعات، مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.ووجه الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصاب على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.