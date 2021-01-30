مطالب بتسجيل حصص الابتدائى ورياض الأطفال «أونلاين»

ناشد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة بإعادة النظر في وضع حصص أونلاين لتلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.وقالت مؤسسة الاتحاد، السبت، إن أولياء أمور طلاب البري كي جي وكي جي 1 وكي جي 2 والصفوف الأولي بالمرحلة الابتدائية يعانون مع أبنائهم خلال تلقيهم حصص أونلاين التي تقدمها مدارسهم، حيث تواجه هذه السن صعوبة في الاستيعاب والالتزام والتركيز مع المعلم أو المعلمة، بالتالي تضطر الأم للجلوس مع الأبناء طوال فترة الشرح أون لاين وتدون المعلومة بنفسها.أشارت عبير إلى أن هناك أمهات عاملات لديهن أبناء في هذه المرحلة العمرية صغيرة السن ولا يجدن الوقت للجلوس مع أبنائهن في الوقت المخصص لحصص أونلاين، نظرًا لظروف عملهن، حيث تضطر أغلب الأمهات العاملات لترك الأبناء مع الجدة، وقد تكون في منزل آخر مستقل أو تركهم مع الأشقاء الأكبر.واقترحت عبير بعمل شيتات ومذكرات لكل حصة أونلاين يتم وضعها على جروب المدرسة، حتى تستطيع الأمهات إعادة الشرح منها لأبنائهن، وكذلك تسجيل حصة أونلاين في فيديو ووضعها علي جروب المدرسة إذا كان في الإمكان، لتخفيف العبء عن هؤلاء الأمهات.