قنصل روسيا بالإسكندرية يزور مطروح ويثمن العلاقات مع مصر

أكد القنصل العام لروسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان امتداد وعمق العلاقات المصرية الروسية منذ زمن بعيد، والحرص على استمرارها مع التعاون الوثيق في العديد من المجالات.كما أكد القنصل الروسي، خلال لقائه مع محافظ مطروح خالد شعيب، السبت، بمقر مكتبه بالديوان العام بمدينة مرسى مطروح، في أول زيارة للقنصل للمحافظة عراقة الحضارة المصرية مع امتدادها التاريخي؛ بما انعكس على قوة مصر وأهميتها بالمنطقة.وأشار إلى عمق وقوة العلاقات بين قادة البلدين والتشاور المستمر بينهما من أجل تحقيق التقدم ونهضة البلدين وتحقيق مصالح شعبي البلدين.من جانبه، استعرض المحافظ، خلال اللقاء، ما تتمتع به مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها صيفًا وسيوة شتاءً، وما تزخر به من أنواع السياحة المختلفة سواء الشاطئية أو العلاجية أو الترفيهية أو التاريخية، مرحبا بالتعاون مع الجانب الروسي؛ بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.