خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

كشف الروائي الكبير خيري شلبي عن سر كتابته في المقابر، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الأخبار 1989 قال فيه: "نعم أستأجر حوشًا في المقابر لأمارس فيه الكتابة، فبعد أن تحولت القاهرة إلى جحيم من الصخب كان لا بد من حسم الأمر، لقد خلقني الله لكي أكتب الأدب ولا شيء غير ذلك، فإما أن أكتب أو أضيع في الزحام، والشقة التي أسكنها اكتظت بالكتب التي ورثت بعضها، ومعظمها اشتريته بجوع السنين، وفي الشقة أيضًا زوجة مسكينة وأربعة أبناء كبار لكل منهم نزواته ومن حقه أن يمارس حياته، ونحن نمشي في الشقة جنبًا إلى جنب حتى لا نصطدم بتلال الكتب المرصوصة في كل ركن وخطوة.أضاف شلبي: "هربت إلى المقابر باعتبارها البقعة الوحيدة الناجية من جحيم الصخب، صحيح المقابر تحولت كلها إلى مناطق سكنية ودخلت أجهزة الفيديو فوق شواهد القبور، لكنها لا تزال هادئة نسبيًا، أما الحوش فهو خاص بناس أقاربي أعطوني مفتاحه ومع ذلك فأنا أحب زخم الناس، لهذا اخترت مقهًى شعبيًا في قلب المقابر حين أجلس فيه يداخلني اليقين بأنني جالس في مصر الفاطمية أو المملوكية، أظل أقرأ وأكتب طوال الليل على وقع زهر الدومينو وقشاط الطاولة وورق الكوتشينة.وتابع: "حين أفرغ من مقابلة الأصدقاء واستضافتهم على الشاي والنارجيلة قمت إلى عزلتي وأغلقت الباب واستأنفت الكتابة أو القراءة.وواصل: "أقرأ 10 ساعات لأكتب ربع ساعة، وكلما اندمجت في القراءة تشبعت وخفت شهيتي للكتابة، ولا يحركني للإمساك بالقلم إلا إلحاح الموضوعات التي تأكل في عروقي".