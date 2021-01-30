رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

السبت 30/يناير/2021 - 07:15 م
خيري شلبي
خيري شلبي
ايهاب مصطفى
طباعة
كشف الروائي الكبير خيري شلبي عن سر كتابته في المقابر، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الأخبار 1989 قال فيه: "نعم أستأجر حوشًا في المقابر لأمارس فيه الكتابة، فبعد أن تحولت القاهرة إلى جحيم من الصخب كان لا بد من حسم الأمر، لقد خلقني الله لكي أكتب الأدب ولا شيء غير ذلك، فإما أن أكتب أو أضيع في الزحام، والشقة التي أسكنها اكتظت بالكتب التي ورثت بعضها، ومعظمها اشتريته بجوع السنين، وفي الشقة أيضًا زوجة مسكينة وأربعة أبناء كبار لكل منهم نزواته ومن حقه أن يمارس حياته، ونحن نمشي في الشقة جنبًا إلى جنب حتى لا نصطدم بتلال الكتب المرصوصة في كل ركن وخطوة.

أضاف شلبي: "هربت إلى المقابر باعتبارها البقعة الوحيدة الناجية من جحيم الصخب، صحيح المقابر تحولت كلها إلى مناطق سكنية ودخلت أجهزة الفيديو فوق شواهد القبور، لكنها لا تزال هادئة نسبيًا، أما الحوش فهو خاص بناس أقاربي أعطوني مفتاحه ومع ذلك فأنا أحب زخم الناس، لهذا اخترت مقهًى شعبيًا في قلب المقابر حين أجلس فيه يداخلني اليقين بأنني جالس في مصر الفاطمية أو المملوكية، أظل أقرأ وأكتب طوال الليل على وقع زهر الدومينو وقشاط الطاولة وورق الكوتشينة.

وتابع: "حين أفرغ من مقابلة الأصدقاء واستضافتهم على الشاي والنارجيلة قمت إلى عزلتي وأغلقت الباب واستأنفت الكتابة أو القراءة.

وواصل: "أقرأ 10 ساعات لأكتب ربع ساعة، وكلما اندمجت في القراءة تشبعت وخفت شهيتي للكتابة، ولا يحركني للإمساك بالقلم إلا إلحاح الموضوعات التي تأكل في عروقي".

موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«يطلبوا مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم في «بنات الليل»

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
المزيد

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق