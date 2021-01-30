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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم فاسدة وإغلاق محلات فى حملة بالإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 06:47 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان، حملة تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء الثغر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتوجهت الحملة إلى شارع ملك حفني السياحي، والمرور على المحال التجارية والكافتيريات ومحلات الجزارة، وتم التحفظ على ٤٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة على إغلاق بعض المحال التجارية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وتم تحرير ١١ محضرًا متنوعًا و٢٤ إنذارًا وتم التحفظ عربة بائع متجول، وسلم خشبي، وإزالة كافة التند والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بالإضافة إلى رفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.
وخلال الحملة شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية ومحلات الجزارة والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة وأدوات للتعقيم والمطهرات والنظافة العامة والتباعد لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصًا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.
وشارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي).

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