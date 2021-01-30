محسن أبوسمنة يطالب باستكمال الأعمال الإنشائية لنادى العبور بالفيوم

تقدم محسن أبوسمنة عضو مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن عدم استكمال الأعمال الإنشائية لنادي العبور الرياضي بقرية قصر رشوان بمركز طامية.وقال محسن أبوسمنة، إنه تم البدء في أعمال الإنشاء عام 2016 وتم عمل الأعمدة الخرسانية لسور النادي وتوقف العمل بعد إتلاف خطوط المياه والصرف الصحي بمنطقة العمل، ولم تنته الأعمال الإنشائية للمشروع حتى اليوم، وبناءً على الطلبات المقدمة من قبل وتم الرد عليها سابقًا بسحب الأعمال من المقاول المسند له بناءً على موافقة وزير الشباب والرياضة، وتمت مخاطبة مركز البحوث والاستشارات الهندسية لعمل حصر ومقايسة الأعمال المتبقية وتم عملها وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لإسناد الأعمال.