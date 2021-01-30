إزالة حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية فى بنى مزار

أزالت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالتي تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على الأرض الزراعية، وأوقفت حالة بناء مخالف في المهد، كما نظمت حملات للنظافة ومتابعة تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات أزالت حالتي بناء على الأرض الزراعية بحوض الجزار بمساحة ١٤ سهما، وتم إيقاف حالة بناء مخالف دون ترخيص في المهد بشارع مدرسة السلام.وأضاف الفحام أن الوحدة المحلية واصلت أعمال رفع المخلفات الصلبة والنظافة العامة بحي شرق مدينة بني مزار، كما نظمت حملة على الطرق والقهاوي والأسواق لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من الالتزام بارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة والخاصة، وفي أي تجمع ومنع تداول الشيشة بالقهاوي وضبط المخالفين منهم وتوقيع الغرامة الفورية على المخالفين.