أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أنشطة الكنيسة برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، وكذلك لقاءات الأنبا باخوم على مدار أسبوع مضى.