تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

يكون يوم شم النسيم في اليوم التالى لعيد الفصح المسيحي، والاحتفال بتلك اليوم من المظاهر الفرعونية القديمة، ومن المقرر أن تكون تاريخ إجازة شم النسيم ٢٠٢١، في يوم الإثنين الموافق ٣ مايو المقبل.

تاريخ شم النسيم 2021 وتمنح الدولة المصرية، كافة العاملين بقطاعي العام والخاص في يوم شم النسيم، إجازة رسمية، ويستمع المصريين في تلك اليوم بزيارات الأقارب، لكن هذا العام له طبيعة مختلفة عن الأعوام السابقة، خصوصا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشدد وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الأماكن عالية الكثافة من المواطنين والتجمعات، نظرا لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

احتفالات شم النسيم تاريخ شم النسيم 2021 ، كان المصريين القدماء بيحتفلوا بيوم شم النسيم بنفس الطريقه التي يحتفل بها المصريين حاليا، بتناول السمك المملح مثل الفسيخ والسردين والرنجة، وأيضا يقومون بدهن البيض بعدد من الألوان المختلفة، وكان يطلق الفراعنة على يوم شم النسيم "شمو"، فهو مهرجان يقام سنويا فى فصل الربيع، ويحتفل في ذلك اليوم جموع المصريين بزيارة المتنزهات المختلفة، تلك اليوم كان عيد يرمز عند القدماء المصريين إلي بعث الحياة، وكان يعتقدون المصريين القدماء أن ذلك اليوم هو أول الزمان وبدء خلق العالم، وتم تعديل أسم هذا اليوم إلى يوم شم النسيم على مر العصور الماضية.

قد يهمك أيضا: موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل وتمنح الدولة المصرية، كافة العاملين بقطاعي العام والخاص في يوم شم النسيم، إجازة رسمية، ويستمع المصريين في تلك اليوم بزيارات الأقارب، لكن هذا العام له طبيعة مختلفة عن الأعوام السابقة، خصوصا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشدد وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الأماكن عالية الكثافة من المواطنين والتجمعات، نظرا لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.كان المصريين القدماء بيحتفلوا بيوم شم النسيم بنفس الطريقه التي يحتفل بها المصريين حاليا، بتناول السمك المملح مثل الفسيخ والسردين والرنجة، وأيضا يقومون بدهن البيض بعدد من الألوان المختلفة، وكان يطلق الفراعنة على يوم شم النسيم "شمو"، فهو مهرجان يقام سنويا فى فصل الربيع، ويحتفل في ذلك اليوم جموع المصريين بزيارة المتنزهات المختلفة، تلك اليوم كان عيد يرمز عند القدماء المصريين إلي بعث الحياة، وكان يعتقدون المصريين القدماء أن ذلك اليوم هو أول الزمان وبدء خلق العالم، وتم تعديل أسم هذا اليوم إلى يوم شم النسيم على مر العصور الماضية.

، يحتفل أبناء الشعب المصرى بمختلف الأديان بيوم شم النسيم، ومن المعتاد في كل عام أن يذهب المصريون إلى العديد من أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، وغيرها من أماكن التى تتميز بجمال الطبيعة، ويتميز تلك اليوم بطقوس معينة، حيث يتناول المصريين في هذا اليوم مأكولات عديدة منها السمك المملح بأنواعه كالرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، إضافة إلى البيض المسلوق الملون.