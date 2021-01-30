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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

قبل مواجهة الدحيل.. طالع مبشّر للاعبي الأهلي في كأس العالم

السبت 30/يناير/2021 - 07:25 م
الأهلي
الأهلي
إسلام جمال
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تحدي جديد ينتظره الأهلى وعشاقه عندما يخوض نادي القرن أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري المقرر إقامتها فى الرابع من الشهر المقبل.

ويسعى الأهلى لكتابة التاريخ كأكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يأمل رجال كتيبة الأحمر في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة التى يشارك فيها بايرن ميونخ.

وبعيدًا عن الأمور الفنية، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحالة اللاعبين سواء بالسلب أو الإيجاب، وهذا ما نرصده فى التقرير التالى وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقى.

طالع مبشر لـ«موسيمانى»
ينتمى مدرب الأهلى موسيماني لبرج الأسد الذين يتمتعون بالحيوية البالغة والثقة بالنفس المرتفعة.

ووفقًا لتوقعات جاكلين عقيقى، فمن المرجح أن تحمل الأيام القادمة مزيد من النجاح لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى.

محمد الشناوى.. «طالع مذبذب»
توقعت خبيرة الأبراج بسوء من النتائج على الصعيد المهنى لمواليد برج القوس الذى ينتمى إليه الحارس محمد الشناوى.

محمد مجدى أفشة.. «القاضية ممكن»
يعتبر أفشة من اللاعبين المؤثرين بشكل كبير فى الفترة الأخيرة للنادى الأهلى، فكان أحد الأسباب وراء مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية بعد هدفه الحاسم بنهائى أفريقيا أمام الزمالك.

ينتمى أفشة لبرج الحوت، حيث توقعت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقى، مزيدا من النجاحات على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت الفترة القادمة.

حسين الشحات.. «التركيز مطلوب»
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض التعثرات خلال الفترة القادمة، الأمر الذى يتطلب المزيد من التركيز على الإختيارات بشكل كبير.

على معلول.. «وى وى ياعلول»
يحالف التونسي علي معلول (برج الدلو) مزيد من النجاحات وذلك وفقًا لتقديرات جاكلين عقيقى، حيث يعد معلول من اللاعبين المهمين في قائمة النادى الأحمر.

قائمة الأهلى في مونديل الأندية
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزة علاء.
الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، كهربا.
الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

يغيب عن الأهلي في مونديال الأندية بالعاصمة القطرية الدوحة ناصر ماهر، لإصابته بخلع في الكتف خلال الأسابيع الماضية.

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