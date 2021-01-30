استعجال التحريات حول المتهمين بإدارة شقة دعارة في القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين «عفاف. م» «ندى. إ» «ريهام. م» «كريم. ع»، أقروا بإدارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وتطبيق «لايت سي».وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بقيام عدد من السيدات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.