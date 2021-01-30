الجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين لأعمال امتحانات الثانوية بالشرقية

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بديوان وزارة التربية والتعليم، البرنامج الزمني لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات والامتحان لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.وشددت على أن يتم إخطار الإدارات التعليمية بهذا الجدول، علما بأنه سيتم البدء به من يوم الأحد 7 فبراير.وجاء الجدول كالتالي:الأحد 14 فبراير (منيا القمح وشرق الزقازيق وديوان المديرية والحسينية)الاثنين 15 فبراير (ههيا والابراهيمية وصان الحجر ومنشأة ابو عمر)الثلاثاء 16 فبراير (غرب الزقازيق والصالحية الجديدة والقنايات)الأربعاء 17 فبراير ( فاقوس وديرب نجم اوب حماد وكفر صقر واولاد صقر وابو كبير)الخميس 18فبراير (بلبيس والعاشر من رمضان والقريين ومشتول السوق).وشددت الإدارة العامة للامتحانات على أنه في حالة تخلف المرشحين عن الحضور سيتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.