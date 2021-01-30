«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى عيد القديسة مارتينا البتول الشهيدة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة مارتينا البتول الشهيدة.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت فى روما من والدين مسيحيين فإهتما بها وربيها على الفضائل المسيحية وكان ذلك فى اوائل القرن الثانى للميلاد، وصارت قدوة حسنة لكل المؤمنين وأهاج الشيطان عدو كل بر الحاكم الكافر فأرسل وقبض على تلك العذراء، مبتغيا أن يتعرف عليها لعله يكسبها لعبادته وضمها لأهل منزله.وأضاف: "أمر القائد بضرب العذراء بقساوة فضربوها بالعصى ضربا أليما ومزقوا وجهها بمخالب حديدية وعاد وأمر بأن يذهبوا بها لأى هيكل آخر لتقديم العبادة للوثن، وأما هى فرفضت ذلك، فقد صلت إلى المسيح الهنا أن يخلصها ويثبتها".وتابع: "وأمر الحاكم بضرب القديسة فأخذ الجنود يضربونها بقساوة وعندما تعب الجلادون أمرهم بقطع رقبتها ونالت إكليل الشهادة عام 228 م فى مدينة روما".