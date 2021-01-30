خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق

قال الروائي الراحل خيري شلبي، إن أديب نوبل نجيب محفوظ هو مَن فتح له كل السبل الفنية، وافتتح له أراضي ما كان يجرؤ على السير فيها من قبله.أضاف شلبي، في حوار أجرته معه الأخبار 1989:"قرأت مقولة لأحد الأدباء الروس تقول إن من بين مهام الأدب العظيم هو تسجيل العوالم الفريدة قبل انقراضها نهائيًا، وهذا غرض نبيل لأننا، بتسجيلها نوقظ الحنين إليها، لحظة قرأت هذه المقولة أدركت مدى عظمة نجيب محفوظ، الذي وفق في تسجيل العوالم القاهرية الفريدة التي كادت تنقرض، ولكن عزاءنا أن هذه الروايات ستبعث الحنين إليها في نفوس الأجيال وتبني قيمها الإيجابية.