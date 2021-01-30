إصابات كورونا في كندا تتجاوز 774 ألفًا

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كندا 774 ألفا و925 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت تلك البيانات إلى أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بلغت 19801 حالة، بينما تعافى 701306 أشخاص من الإصابة بالمرض.ومر حوالي 52 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد.