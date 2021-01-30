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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أسترازينيكا يطلب الموافقة على لقاحه قبل إنتاجه بكميات كبيرة في البرازيل

السبت 30/يناير/2021 - 05:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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طلب المختبر البريطاني استرازينيكا ومؤسسة فيوكروز البرازيلية من السلطات الصحية منح الموافقة النهائية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي طوره المختبر البريطاني، ليتمكنا من إنتاجه بكمية كبيرة في البرازيل.

وذكرت نيسيا ترينداد ليمالا رئيسة مؤسسة فيوكروز، وهي هيئة علمية مرموقة مرتبطة بوزارة الصحة، في بيان أنها خطوة "أساسية" من شأنها "أن تؤمن للشعب البرازيلي اللقاح بشكل واسع".

يأتي الطلب فيما تتزايد الإصابات بالوباء في البرازيل، حيث يُخشى من انتشار الفيروس المتحور الجديد الذي ظهر في ولاية أمازوناس وقد يكون شديد العدوى.

وأشارت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية إلى أن أمامها 60 يومًا للبت بشأن لقاح استرازينيكا وأن ذلك يشكل "الأولوية المطلقة" بالنسبة اليها من أجل إنجاز الأمر "في أقرب وقت ممكن".

بدأت البرازيل حملة التلقيح قبل 12 يومًا فقط، مع منح الأولوية لمقدمي الرعاية وكبار السن والسكان الأصليين.

وتنص اتفاقية نقل التقنية الموقعة مع استرازينيكا على منح فيوكروز الحق في إنتاج المواد الأولية اللازمة لتصنيع 110 ملايين جرعة من اللقاح اعتبارًا من النصف الثاني من العام.

ويربط اتفاق مماثل بين معهد بوتانتان في ساو باولو ومختبر سينوفاك الصيني.

وسجلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة أكثر من 222 ألف وفاة بسبب كوفيد، وهي أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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