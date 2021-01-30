وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

شيع أهالي "نجع العرب" التابعة لمركز ناصر ببني سويف، اليوم السبت، عروسا من أبناء القرية قبل ساعات من زفافها، متأثرة بإصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب "سكتة قلبية".وأدى الأهالى صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة، وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها.وقال أهالى القرية إن العروس تبلغ من العمر 28 عاما حاصلة على ليسانس آداب، والتي كنت تستعد لزفافها اليوم، وأن الوفاة حدثت نتيجة "سكتة قلبية".