«مياه القناة»: بدء أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف بـ«المدرسة المعمارية»

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية بقطر ٨ بوصة Upvc وبطول ٢٤ مترا بمحاذاة سُوَر المدرسة المعمارية بمدينة الإسماعيلية.واتخذت الفرق الفنية بالشركة جميع الإجراءات الفنية اللازمة للبدء فى أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة، حيث تم عمل بدالة للخط لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة ولحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالمنطقة بإشراف المهندسة ريهان رسلان مدير عام الصرف الصحى بالشركة.وفى سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار أعمال الملس والتطهير الكامل لشبكات الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع، فى إطار خطة عمل وضعتها الشركة لتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة؛ للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد على ضرورة الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات داخلها، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هى السبب الرئيسى وراء انتشار طفوحات الصرف.