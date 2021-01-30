رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: بدء أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف بـ«المدرسة المعمارية»

السبت 30/يناير/2021 - 07:17 م
أعمال الإحلال والتجديد
أعمال الإحلال والتجديد
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية بقطر ٨ بوصة Upvc وبطول ٢٤ مترا بمحاذاة سُوَر المدرسة المعمارية بمدينة الإسماعيلية.

واتخذت الفرق الفنية بالشركة جميع الإجراءات الفنية اللازمة للبدء فى أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة، حيث تم عمل بدالة للخط لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة ولحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالمنطقة بإشراف المهندسة ريهان رسلان مدير عام الصرف الصحى بالشركة.

وفى سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار أعمال الملس والتطهير الكامل لشبكات الصرف الصحى بمنطقة المدرسة المعمارية لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع، فى إطار خطة عمل وضعتها الشركة لتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة؛ للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات داخلها، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هى السبب الرئيسى وراء انتشار طفوحات الصرف.

موضوعات متعلقة

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«يطلبوا مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم في «بنات الليل»

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
المزيد

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق