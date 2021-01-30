رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

- حتى من يكتب التاريخ، الآن، له وجهة نظر ورؤية ومن الممكن أن تكون كلها خاطئة.. ما هو رأيك في هذه العبارة؟



- كتاب النازيون العرب هو أول كتاب تاريخي سوى أنه سبقه روايتان هما الياروان وباب الجنة، وكانتا روايتان تاريخيتان أيضًا.. لماذا إذا لم توظف النازيون الجدد في رواية كما سبق.. وهل معنى ذلك أننا سنرى مشروعًا تاريخيًا توثيقيًا لرامي رأفت؟



- ذكرت في كتابك أن المصريين تعودوا على الاستعانة بالغازي الخارجي أملا في انقاذهم من البطش الداخلي كما حدث مع الاسكندر ومحمد علي وأيضًا هتلر.. كيف ترى هذا؟



- تخرجت في كلية الهندسة.. ومعظم من يكتبون في تفنيد التاريخ حاصلون على كليات بعيدة عن التاريخ.. هل معنى ذلك أن الهواية تطغى على الدراسة وان التاريخ هو قراءات وتفنيد وليس دراسة؟



- ما هو رأيك في المنهج التاريخي الذي يدرسه الطلاب وما هي مقترحاتك لتطويره إذا؟



- الحاج محمد هتلر وموسى النيلي بدلا من موسوليني والكثير من المسميات.. هل ترى أن المصريين يضفون الاسماء للتسهيل من تقبل الغازي والقناعة به؟



- تحدثت عن العلماء الألمان في مصر وذكرت شيئًا عن سباق التسلح بين مصر وإسرائيل في الستينات، هل تؤمن إنه كان ليحقق نجاحًا إن اكتمل؟



- ما حدث مع أمين الحسيني كان يؤكد اللعبة القذرة التي يلعبها الكيان الصهيوني بجعل اللوبي في أمريكا.. كيف يرى رامي رأفت هذا؟



- في النهاية ما هو عملك القادم؟



كتب روايتان تاريخيتان ثم أتبعهما بكتابه التاريخي "النازيون العرب" الذي أحدث صدى لدى طرحه عن طريق دار الرواق للنشر والتوزيع وعن كتابه النازيون العرب ومشروعه التاريخي التقت الدستور الكاتب رامي رأفت في هذا الحوار..مَن يكتب التاريخ في أي زمان أو مكان لا بدّ أن يكون صاحب رؤية، هذه الرؤية قد تكون سليمة أو خاطئة أو بينية تجمع بين هذا وذاك، فالعملية ليست سردًا تعليميًا لأحداث وثوابت لا تقبل الخلاف أو التأويل أو إعادة الطرح العلمي والمجتمعي، المؤرخ أو الباحث التاريخي يملك منظورًا ونظرية يطرح من خلالهما الأحداث، يربط الظروف الزمانية والمكانية ببعضها ليحلل الأحداث وقوفًا على النتائج.نحن أدرى الناس أن التأريخ في بلادنا يختلف باختلاف المراحل التي يمر بها المجتمع، ففي زمن الخطاب القومي والعروبي مثلًا صبغت جميع كتابات مؤرخي المرحلة بالصيغ العروبية، حتى ليخيل إليك أن محمد علي الألباني وصلاح الدين الكردي لا يقلان عروبة عن جمال عبد الناصر مثلًا.وقد يختلف مؤرخان يعيشان في الزمن نفسه تبعًا للأيدلوجية الحاكمة لكلًا منهما، فكتابات الصلابي والسرجاني مثلًا لن تتماشى أبدًا مع كتابات إبراهيم عيسى أو يوسف زيدان، ثم إن كتابات الفريقان ستختلف مع كتابات عدد ليس بالقليل من الأكاديميين والمتخصصين، وهكذا.لماذا نذهب بعيدًا، فلعلك رأيت في مسلسل ممالك النار إعادة طرح مجتمعية لقضية قديمة هي الخلاف بين المماليك والعثمانين، أيهما على حق، رغم أن الحدث نفسه مر عليه أكثر من خمسة قرون إلا أنه بيننا من أعاد طرحه في وقت تصاعد الصدام السياسي فيه بين تركيا وعدد من البلدان العربية، فيما اختلف في طرحه مع مسلسل الزيني بركات مثلًا، وهو مسلسل عرض في التسعينات عن نفس الفترة لكنه كان معنيًا أكثر بالخطر الفارسي وليس التركي، إذ كان تأثير الحرب العراقية الإيرانية على الناس حينها لم يزل باقيًا.أنا لا أطالب الباحث التاريخي أن يتخلى عن أي أيدلوجية أو وجهة نظر يتبناها، فذلك ليس بمقدوره، فقط أطالبه بالمهنية والمسئولية الأخلاقية، أما القارئ فأنا أرجوه في المقابل ألا يخشى من قراءة ما هو مختلف مع أيدلوجيته، فكل القراءات ترف سيثريه آخر الآمر ليخرج بعدها محملًا بأفكار وقناعات لا تنتمي لأي مما قرأ، لكنها في الوقت نفسه أخذت عن جميع ما قرأ.أنا أكتب الرواية والقصة القصيرة والسيناريو والمقال، حتى أني كتبت الشعر في مرحلة عمرية معينة وخضت المناظرات السياسية، أظن إنه بمقدوري الكتابة في مجالات أخرى كثيرة تبعًا لقراءاتي التي اهتممت بتنويعها منذ الطفولة، لكن التاريخ بالنسبة لي لم يزل شغفًا لا أشعر معه بالملل.وأنا أظن بأهمية تبسيطه للشباب، فجميع الناس يخططون للمستقبل، والتخطيط للمستقبل يلزم فهمًا واعيًا للحاضر ومتطلباته، والفهم الواعي للحاضر يتطلب خبرة، والخبرة هي الإدراك السليم للماضي، الذي هو التاريخ.الياوران رواية عن القاهرة الخديوية ومديرية خط الإستواء المصرية، وباب الجنة عن باب المدرسة الناصرية في شارع المعز الذي كان فيما سبق بابًا لكنيسة صليبية في عكا، أما لماذا لم أوظف النازيون العرب في قالب روائي، فالسبب أني تلقيت مكالمة هاتفية من صديقي الباحث المخضرم أحمد سعد الدين يطالبني فيها بالإتجاه للكتابة التاريخية البحثية، وكان يشغلني وقتها موضوع الكتاب وهو موضوع لا أظن أن أحدًا تناوله بهذه الكيفية من قبل.أما عن سؤالك عن المشروع التوثيقي، فبدعم من الله ومن دار النشر وكثير من القراء أظن أني مقبل بالفعل على مشروع تاريخي قوي سيطرح رؤى جدلية لكثير من الموروثات المسلم بها في تاريخنا.محمد علي لم يكن غازيًا، والمصريون تاريخهم النضالي ضد الغزاة قديم جدًا ومعروف، ما كنت لأقول هذا، لكن أنا توقفت عند محطات مهمة وغريبة في التاريخ، ووضعت عندها بعضًا من علامات الاستفهام.دعني أطرح عليك بعضًا من الأمثلة، ففي أعقاب الإنذار السوفيتي الموجه لدول العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 خرجت مظاهرة متحمسة تهتف باسم "بولجانين سيف الدين" وبولجانين هو رئيس الوزراء السوفيتي، وهو رجل شيوعي وملحد بطبيعة الحال، رغم ذلك وجد في مصر من ناداه بسيف الدين، وفي زمن الحرب العالمية الثانية ومع أخبار تقدم روميل في الصحراء خرج المصريون يهتفون "الله حي الحاج محمد هتلر جاي" إذ شاع بينهم نبأ إسلامه، ثم إنهم أسموا موسوليني بـ "موسى النيلي"، ولقد قبل كهنة سيوة الإسكندر المقدوني وأعدوه ابنًا لربهم آمون من بعد أن غزاهم، ثم إن أحفادهم فيهم من قبل بإشاعة إسلام غازيهم نابليون بونابرت، حتى أنهم لقبوه "علي باشا بونابرتي".وليسوا الغزاة وحدهم ففي تاريخنا مزيد من علامات الإعجاب بزعماء غريبيين عن مجتمعاتنا من أمثال جيفارا في الستينات، لكل هذه الأمثلة والإشارات دلائل لابد للمثقفين أن يقفوا عندها لتحليلها، وهو ما فعلته في مقدمة كتابي "النازيون العرب" آملًا أن تلقى التحليلات والتحذيرات التي كتبت والتي سوف تكتب، سواءً بواسطتي أو بواسطة غيري، صداها لدى السياسيين والمسؤولين عن صناعة القرار.ربما أقرأ لأكاديميين ومتخصصين أكثر مما يقرأ طلبة الدراسات التاريخية المتخصصة، أنا أظن إن الدراسة مفيدة لاشك، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة للتعلم والإطلاع، ومن ثم امتلاك منظور وفكر وقدرة على الكتابة يعبر بها المرأ عن أفكاره لتبقى.سبق لي أن حاضرت لطلبة مدارس من مراحل عمرية مختلفة عن الوسيلة المثلى لدراسة التاريخ، فضلًا عن كيفية اكتشافهم المهارات الأدبية في أنفسهم وتنميتها، ولقد لاحظت أن كراهية بعضهم لدراسة التاريخ مردها الطريقة السلبية التي يتبعها المعلمون في تعليمه، أما المناهج فأقل ما يقال عنها أنها مؤسفة، إذ لا تعطي بلدنا حقها.أنا أظن أنه في مراحل الضعف والإنسحاق الحضاري والإنساني يكون الإنسان عمومًا عرضة للمؤثرات الخارجية سواء أكانت غزوًا عسكريًا أو ثقافيًا، في هذه الأجواء يتعاظم تأثير الكلمة وسحرها في الداخل والخارج، ينتشرالخطاب الشعبوي، يَربو جهاد الكلمة، وتعلو الظواهر الحنجورية مؤتية بذلك مفعول السحر في حشد الجماهير المهزومة والعطشى لأي نجاح رمزي أو بطولة زائفة.التاريخ يكتبه المنتصرون، بالمثل فإن الهزيمة تخسف بالخاسرين الأراضي السبع. هزيمة النازيين جعلت من هتلر شيطانًا مكروهًا في العالم كله، فيما ارتقت بسفاكين آخرين للدماء المراتب العلا. لو انتصر هتلر لقرأنا في كتب التاريخ عنه آيات العظمة والنبوغ، المسألة لا تختلف أبدًا مع جمال عبد الناصر، لولا نكسة 67 لما كانت ذكراه في الذاكرة الشعبية لدى المصريين بمثل هذا السوء، أنا أؤمن إن الستينات كانت زمن الفرص الضائعة، وإنها واحدة من صفحات تاريخنا التي كان لنا فيها بعضًا من المحطات المجيدة، علينا كقراء محترفين للتاريخ ألا نقرأه بالهوى، بالثنائية المطلقة، إما نجاح وإما فشل، إما أخيار وإما أشرار، علينا أن نتعامل مع الستينات كغيرها من الحقب، أن نتعلم من أخطائنا فيها، مع عدم إغفالنا حقوقنا بها في الوقت نفسه.اللوبي الصهيوني سخر الولايات المتحدة الأمريكية لخدمته، ولقد شوهوا في ذلك رجالًا كثيرين كان الحسيني أحدهم.أظن أننا بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي، مع الوقت سندرك أن إسرائيل التي ساندها الإنجليز وأقاموا لها وطنًا قوميًا في أراضي ليست لهم، وساعدها الفرنسيون فأقاموا لها مفاعلًا نوويا أدخلها إلى نادي الأسلحة الذرية، وساعدها الألمان فمنحوها سلاحًا وتعويضات بالمليارات، وساعدها الأمريكان بكل ما أوتوا من مال ومساعدات سياسية وإعلامية وعلمية بحثية في العلوم العسكرية وحتى الفضائية، تظل ضعيفة، مخوخة، وهشة، شأنها في ذلك شأن امرأة عاهر تغيظ الرجال وتتدلل عليهم لإغوائهم ودفعهم إلى غرفتها لتفرغ ما بجيوبهم في حصالتها، تطلق الضحكات الصاخبات فيظنون أن السعادة تملؤها، في حين إنها في الحقيقة تتمزق وتحترق وقد ضاع منها الشرف والاحترام.من جهة أخرى، علينا أن نتعلم الدرس وأن نحسن التواصل مع العرب المقيمين بالخارج وتشجيعهم للإنخراط الإيجابي في دول المهجر إنخراطًا من شأنه تشكيل لوبي ضاغط في أمريكا وأوربا لدعم القضايا العربية والإسلامية.لدى مشروعان منشغل بهما الآن أولهما أدبي وثانيهما تاريخي، أما الأدبي فرواية ستكون جزءًا من مشروع أدبي كبير أتبعها برواية ثانية وربما ثالثة، الرواية رمزية في اللازمان واللامكان عن قرية متخيلة تتنافس فيها العائلات طلبًا للسلطة والسيادة، أما الكتابة التاريخية، فلا يسعني ذكر الكثير عنها، فقط أنا مهتم هذه الأيام بسيرة الإسكندر الأكبر وخلفاءه البطالسة، لدي كثير من الحقائق المثيرة التي يتوجب عليَّ ذكرها عن هذه الحقبة.