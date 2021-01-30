إزالة بناء مخالف بدون ترخيص وفض تجمع فرح شعبى بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة بناء مخالف بدون ترخيص في المهد بحي وسط المدينة، كما قامت بفض تجمع لفرح شعبي بقرية زاوية سلطان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين، كما قامت برفع 100 طن مخلفات وقمامة وأتربة.وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة الجهود المبذولة بإحياء وقرى المنيا والخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.وقال عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة إن الحي قام اليوم بإزالة فى المهد لأعمال تعدى بالبناء بدون ترخيص بالدور الثاني عشر علوي بالعقار رقم 20 شارع الجيش ناصية شارع أحمد ماهر، والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء وتحويل المسؤل عن الأعمال للنيابة العسكرية.وأضاف مصطفى الدبيكى رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم الاشغالات بالوحدة قام اليوم بفض تجمع لفرح شعبى بزاوية سلطان البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة الإجراءات الاحترازية.وفى سياق متصل واصلت أقسام البيئة بقرى تلة ودمشير وأحياء شمال ووسط أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، حيث تم رفع 100 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى والقرى، وتم نقلها المقلب الوسيط.