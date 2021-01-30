نائب تركى يتهم أردوغان وحكومته بسرقة أراضى الدولة

وجه النائب التركي علي أوزتونش، اليوم السبت، اتهامات حادة للنظام الحاكم في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه ينهبون أراضي الدولة بحجة التطوير الإسكاني.وقال علي أوزتونش: "في المرحلة القادمة، سيتجه حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) نحو التحول الحضاري في تلك المناطق، وسوف ينهب الهضاب بواسطة إدارة تطوير الإسكان"، وفقا لموقع تركيا الآن.وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسئول عن حقوق الطبيعة، النائب عن مدينة كهرمان مرعش، أن 15 هضبة تقع داخل حدود طرابزون وأماسيا وبولو، وسبق أن كانت غابات وعملت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تحويلها إلى هضاب في 2013، متهمًا الحزب بالسخرية من الشعب التركي.وكان الرئيس التركي قرر تحويل 15 هضبة بـ3 مدن تركية لأراض إعمار، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، حسب ما نشرت جريدة دوفار التركية.