وكيل صحة الشرقية يتلقى لقاح كورونا

تلقى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفى فاقوس النموذجي.جاء ذلك أثناء زيارته للمستشفى، بعد الانتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفى، والذي أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة.وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تطعيم ٤٠٨ أفراد من الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى فاقوس، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بنسبة ١٠٠%، من الفرق الطبية التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبنى العزل بالمستشفى مساء يوم الثلاثاء الماضي، موضحا أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني.وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين بينهما ٢١ يوما.