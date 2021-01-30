تعليم بورسعيد تؤكد جاهزيتها لإجراء امتحانات الفصل الأول

عقد نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعا مع قيادات المديرية ومديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية.وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على جاهزية تعليم بورسعيد لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2020 - 2021 المؤجلة حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء بكل مدارس المحافظة لجميع المراحل التعليمية، وذلك فور صدور التعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.وشدد باهى خلال الاجتماع على الاستمرار فى تعريف الطلاب بجميع مصادر وروابط المنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مثل قناتى مدرستى 1 و2 التعليمية حتى يتسنى لهم عمل المراجعات على المقررات الدراسية والاختبارات الاسترشادية للفصل الأول من العام الدراسى الحالى.كما وجه وكيل الوزارة الموجهين العموم للمواد الدراسية بمتابعة إتاحة المحتوى الدراسى العلمى من خلال وسائل التواصل الإجتماعى وصفحات المدارس الرسمية، بالتنسيق مع المعلمين مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.وأشار د. نبوى إلى وجوب مراجعة كافة مرافق المنشآت التعليمية والمدارس تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة فى الفترة المقبلة، وفحص أجهزة الإطفاء واستبدال غير الصالح منها فورا ومراجعة مصادر التيار الكهربى وأسطح المدارس حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بها.