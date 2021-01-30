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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء تلقى ملفات معاونى النيابة العامة دفعة 2020

السبت 30/يناير/2021 - 05:53 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
حسام محفوظ
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بدأت النيابة العامة، اليوم، تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي 2020.

ويتم تقديم الملفات لمكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي حتى 15 فبراير من الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرًا.

وأعلنت النيابة العامة تفاصيل شروط التعيين لشغل وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2020، وبدأ سحب الملفات لها اعتبارا من 16 يناير حتى 21 من الشهر.

واشترطت النيابة ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن "جيد" على الأقل، وتم صرف الملفات من 16 يناير المقبل حتى 21 من الشهر ذاته، على أن يتم تلقي الملفات من 30 يناير حتى 15 فبراير المقبل.

كما اشترطت النيابة لقبول الطلبات، تقديم المستندات المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي والمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ووفق الجدول المرفق بالملف، على ألا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة لواقي الوجه.

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