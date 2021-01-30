ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بالمنيا

ضبطت مديرية الصحة بالمنيا، مخزنا للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة إلى التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.