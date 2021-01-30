ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بالمنيا
السبت 30/يناير/2021 - 06:10 م
المنيا ـ على حسينطباعة
ضبطت مديرية الصحة بالمنيا، مخزنا للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة إلى التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة إلى التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.