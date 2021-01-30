كنيسة الروم الأرثوذكس تعلن عن مشروع خيري جديد شمال مدغشقر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت أغناطيوس، مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر، يعمل على بناء مدرسة جديدة كبيرة رائعة تكمل احتياجات الإبراشية. مشروع للحياة مشروع للمستقبل، لإخواننا وأخواتنا المتألمين. في بلد يكاد يكون فيه التعليم غير موجود، حيث التعليم العام مدفوع الأجر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تتمنى من القلب وتطلب من الرب أن يرى نيافته اكتمالها، وغيرها من الأعمال الخيرية".