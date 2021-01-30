صفاء عبد المنعم: علاقتي مع الورقة البيضاء قائمة على الصراع والمودة

قبل شهرين، خصّص الملحق الأدبي لصحيفة لوفيجارو ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة للناشر.هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى من خلال تنقيحاته وملاحظاته وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره وغيرها.قالت الكاتبة صفاء عبدالمنعم: «عادى ممكن أوافق على نشر مخطوط بخط اليد عادى جدًا، لأننى ما زلت إلي الآن أكتب على الورق أولًا "مرة واتنين" وأصحح أكثر من مرة، وعندما أستقر على الشكل النهائي للنص بنسبة 90 بالمائة على الأقل، أقوم بكتابتها على الكمبيوتر، ويمكن أن أضيف وأحذف أثناء النقل على الجهاز، ولا أمتنع عن تصحيح العمل إلا عند الدفع به إلي المطبعة».ولا أزال أكتب على جهاز الكمبيوتر إلي الآن، لكن العلاقة بينى وبين الورقة البيضاء ما زالت قائمة على الصراع والمودة والحميمية.