استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية العذراء مريم بقويسنا

أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ترأس القداس الأب برنابا فانوس، بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، ثم قام خدام مدارس الأحد بتوزيع الفصول، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.