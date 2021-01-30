الجيش السودانى يرسل تعزيزات للقضارف
السبت 30/يناير/2021 - 05:47 م
محمد عمرطباعة
وصلت تعزيزات عسكرية سودانية بولاية القضارف، اليوم السبت، بعد خطف 3 سودانيين على يد مسلحين إثيوبيين.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا الجانب الإثيوبي للقبول بالحوار والعودة للتفاوض حول الحدود.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني إلى أنهم لا يشجعون أي تصعيد عسكري مع إثيوبيا، وليس لديهم أي نية للدخول في معارك.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا الجانب الإثيوبي للقبول بالحوار والعودة للتفاوض حول الحدود.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني إلى أنهم لا يشجعون أي تصعيد عسكري مع إثيوبيا، وليس لديهم أي نية للدخول في معارك.