الجيش السودانى يرسل تعزيزات للقضارف

وصلت ‏تعزيزات عسكرية سودانية بولاية القضارف، اليوم السبت، بعد خطف 3 سودانيين على يد مسلحين إثيوبيين.‏وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا الجانب الإثيوبي للقبول بالحوار والعودة للتفاوض حول الحدود.‏وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني إلى أنهم لا يشجعون أي تصعيد عسكري مع إثيوبيا، وليس لديهم أي نية للدخول في معارك.