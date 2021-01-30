الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بإنشاء منطقة حرة بميناء أبوقير

نشرت الجريدة الرسمية السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات داخل ميناء أبو قير بالإسكندرية.وأوضح القرار أن المساحة الإجمالية للمنطقة ستكون 597 ألف متر مربع، وتختص المنطقة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبو قير بالإسكندرية، بما في ذلك تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.