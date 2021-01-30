«الكاثوليكية» تودع الأب يوسف ميلاد اللعازرى

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية ودعت الأب يوسف ميلاد اللعازري.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه نظرًا للأوضاع الحالية، ستقتصر الصلاة على الآباء الكهنة والعائلة فقط.