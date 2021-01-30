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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيطاليا تمدد وقف الرحلات الجوية من البرازيل لـ15 فبراير

السبت 30/يناير/2021 - 05:24 م
روبيرتو سبيرانزا
روبيرتو سبيرانزا
وكالات
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قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا إن بلاده مددت السبت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل 15 يوما أخرى.
وقال على "فيس بوك": "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".
وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل يوم 16 يناير وحتى نهاية الشهر بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البرازيل.

وقال متحدث باسم الوزير إن التعليق سيستمر حتى 15 فبراير "ومن الممكن تجديده".

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