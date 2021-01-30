تكريم حفظة القرآن الكريم فى بنى سويف





شهد النائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بنى سويف، اليوم السبت، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب صفط الشرقية، الذى أقيم تحت رعايته، وضم الحفل حفظة القرآن الكريم من قرى صفط الشرقية وصفط الغربية والهرم وعزبة أبوالنور التابعة للوحدة المحلية بميدوم مركز الواسطى شمال المحافظة.حضر حفل التكريم مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، وعماد صقر نائب رئيس مركز الواسطى، وسامي عبدالوهاب مدير إدارة الشباب، والعمدة عادل سنجر عمدة قرية صفط، وعدد من أئمة الأوقاف ومحفظي القرآن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ البلاد.وأشادت النائب أحمد محسن مبارك بحفظة القرآن الكريم ومحفظيهم وشباب المستقبل، ودعا الشباب إلى أن يضع كل شاب هدف أمامه ويسعى لتحقيقه، مؤكدا أنه مع الشباب ومعين لهم فى تحقيق أحلامهم والعمل على تنمية مراكز الشباب من كافة الجوانب في جميع أرجاء مركز الواسطى.