روسيا: مستعدون لمساعدة الجزائر على إنتاج لقاح سبوتنيك v

أبدى السفير الروسي بالجزائر، ايغور بيلياف، استعداد بلاده لمساعدة الجزائر على إنتاج لقاح "سبوتنيكv" الخاص بفيروس كورونا محليا.وقال بيلياف في تصريحات له اليوم السبت "إذا أبدت الجزائر رغبة في إنتاج اللقاح الروسي محليا مستعدون لتقديم المساعدة"، موضحا أن الشراكة بين البلدين استراتيجية وتفوق 20 سنة، إلا أن موضوع التعاون في مجال اللقاح يعد موضوع الساعة.وأضاف "نحن مستعدون لتسليم تكنولوجيا اللقاح الروسي الى الجزائر، ونحن سجلنا لقاحين حتى الآن يتم العمل على تطويرهما"، مشيرا إلى أن الطلب على اللقاح الروسي متزايد يوميا، وأن تلبية كل الطلبات غير ممكن حاليا، متوقعا أن يشهد العالم خلال الأشهر المقبلة قفزة نوعية من حيث كميات انتاج لقاح الكورونا.واعتبر أن اللقاح الروسي هو الأكثر مناسبة لأنه يتطلب حفظ في درجة حرارة – 18، مقارنة بلقاحات أخرى، وقال: إن اللقاح الروسي فعال جدا، وتخزينه لا يتطلب أمرا كبيرا مثل لقاحات أخرى تتطلب شروط حفظ في درجة حرارة -70”.وأشار إلى أن الجزائر ستستقبل نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك v حتى مايو المقبل.وبدأت الجزائر اليوم السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، باللقاح الروسي انطلاقا من ولاية البليدة (شمال) على أن يشمل بقية الولايات تدريجيا.