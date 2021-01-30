المجلس الرعوي لكنيسة الهماص يهنئ الأنبا توما بمناسبة سيامته

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم استقبال صباح اليوم السبت، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الأب عمانوئيل، ووفد المجلس الرعوي بكنيسة السيدة العذراء بالهماص بالإيبارشية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنهم قدموا التهانى لنيافته بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.