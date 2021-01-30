مقتل وإصابة 22 فى حادث تصادم بالهند

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة على طريق مراد آباد- أجرا السريع، اليوم السبت، في ولاية "أوتار براديش" الهندية.وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية أن الحادث وقع بسبب الضباب الكثيف، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.