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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد إعلان وزير التعليم تفاصيل امتحانات نصف العام 2021

السبت 30/يناير/2021 - 05:33 م
وزير التعليم
وزير التعليم
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد الإعلان عن تفاصيل امتحانات نصف العام 2021، بعد تصريحات وزير التربية والتعليم حول تفاصيل امتحانات الترم الأول، بالسؤال عنها عبر محركات البحث الشهيرة وفي الجروبات الخاصة بالتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن تنتهي أجازة نصف العام في 20 فبراير الجاري، بعد انتهاء الترم الأول يوم 14 فبراير.

موعد الإعلان عن تفاصيل امتحانات نصف العام 2021

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات رسمية له عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من أجازة نصف العام، التي تبدأت يوم 16 يناير، حيث انتهت الدراسة في الترم الأول يوم 14 يناير الجاري 2021 بعد أن تم استكمالها "أونلاين" التعليم عن بعد، من يوم 2 يناير، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالموجة الثانية، وراح ضحيته العشرات.

وزير التربية والتعليم يؤكد عدم إلغاء الامتحانات

ووفقا لما أكدت طارق شوقي، أن ما يشاع من أنباء حول إلغاء الامتحانات عبر السوشيال ميديا واستبدالها بأبحاث، فهذا عار تماما عن الصحة، وليس موضوعي، وأنه ليس هناك نية لإلغاء الامتحانات أو استبدالها كما يدعى مروجي الإشاعات بأبحاث، وأن العملية التعليمية ستسير وفق النظم التي حددتها الدولة، وحسب الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021.

14 فبراير موعد تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وخلال تصريحاته التي أطلقها الساعات الماضية، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يوم 14 فبراير المقبل، والذي يوافق عيد الحب، سيتم تحديد كافة الأمور والمسائل والتفاصيل المتعلقة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى تقييم الطلاب عن مناهج الترم الأول، وأما فيما يخص الصفوف الأولى فلن تجرى لها امتحانات تحريرية بل سيتم تقييمها من حيث الأداء. 

منصات تعليمية إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات التعليمية للطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، أبرزها: ذاكر، حصص، بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى القنوات التعليمية، هذا بجانب المنصات التي خصصتها لتسجيل بيانات الثانوية العامة، والشهادة الإعدادية. 

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