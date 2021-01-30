«الرب نوري وخلاصي ممن أخاف».. رسالة البابا تواضروس للأقباط

أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرسالة اليومية التي تبث يوميا للأقباط عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وحملت رسالة البابا اليوم عنوان "الرب نوري وخلاصي ممن أخاف"، والذي يناقش بها الاطمئنان في ظل رعاية الله للمؤمنين وحمايته لهم من الوباء وغيره من المهددات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.