وكيل وزارة الرى يتفقد حالة تشغيل الآبار ومناسيب مياه الصرف بالفرافرة

تفقد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، محطات وبرك ومصارف قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، يرافقه مهندسو إدارات المياه الجوفية والصرف ومحطات الرفع.وأكد وكيل وزارة الري أن حالة تشغيل الآبار ومناسيب مياه الصرف بالبرك والمصارف ومحطات الرفع متناسقة وتعمل بكفاءة، وتؤدى الغرض المطلوب منها.ووجه "إبراهيم" بضرورة رفع كفاءة محطة رفع النهضة خلال فصل الصيف ورفع حالة الاستعداد لمواجهة أى تغيرات مناخية خلال الفترة القادمة.