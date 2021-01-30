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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تتوقع مشاركة 4 آلاف محل فى الأوكازيون الشتوى

السبت 30/يناير/2021 - 05:29 م
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
صلاح عامر
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أكد المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه ببذل أقصى جهد لإنجاح الأوكازيون الشتوي على أن يكون لكل محل أسبوعان، ويجب على الجهات التي ستشارك به الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين في محيطهم، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» إنه من المتوقع مشاركة 4 آلاف محل تجاري بالأوكازيون الشتوي.

وأضاف أن الأوكازيون الشتوي فرصة للتجار لإعادة تدوير رأس المال بعد فترة ركود ومبيعات خلال الفترة الماضية، وأنه كالمعتاد في كل التصفيات الموسمية تصل نسبة المشاركة من القطاع الخاص ٩٠٪ و١٠٪ للقطاع العام والتعاوني والاستثماري.

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